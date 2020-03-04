Sabah saatlerinden itibaren dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 13. bölümüyle, TRT 1'de Benim Adım Melek 23. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölümüyle ve Zemheri dizisi Show TV'de 8 bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 4 Mart reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, 4 Mart reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 5 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.