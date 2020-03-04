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    • 04.03.2020 22:48
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    • 04.03.2020 22:51
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    açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması! Hangi dizi birinci oldu?

    4 Mart Çarşamba , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Gündüz ve gece kuşağı yapımlarını büyük bir merakla takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dizilerin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 4 Mart günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu araştırılıyor. Peki, açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması nedir? Hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen detaylar

    4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

    Sabah saatlerinden itibaren dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 13. bölümüyle, TRT 1'de Benim Adım Melek 23. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölümüyle ve Zemheri dizisi Show TV'de 8 bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 4 Mart reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, 4 Mart reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    4 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 5 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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