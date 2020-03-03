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    • 04.03.2020 00:31
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    'da kim elendi? sıralaması açıklandı mı? İletişim oyununu kim kazandı?

    'da kim elendi? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da kim elendi sorusu hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Survivor'a dün akşam Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ile Berkan Karabulut, Gönüllüler takımına ise Gizem Birdan ve Yunus Emre Özden katıldı. Peki, sıralaması açıklandı mı? İletişim oyununu kim kazandı?

    Survivor'da kim elendi?

    Survivor'da kim elendi sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Dün diskalifiye olan iki yarışmacı yerine Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ikişer isim dahil oldu. Bugün Survivor'da zorlu geçen iletişim oyununundaki yarışı kazanan takım Ünlüler oldu. Programın izleyicileri özellikle bu saatlerde 3 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

    Survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen olarak açıklandı.

    SMS SIRALAMASI

    1) Barış
    2) Ersin
    3) Parviz
    4) Elif
    5) Mert
    6) Sercan
    7) İrem
    8) Derya
    9) Aycan


    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu akşam Survivor'da kıran kırana geçen iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Takımda yer alan yarışmacılar arkadaşlarından gelen resimli mesajları okuyabilme ödülünü kazandı.

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    Haberler Magazin Survivor'da kim elendi? 3 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İletişim oyununu kim kazandı?
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