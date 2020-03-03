Survivor'da kim elendi sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Dün diskalifiye olan iki yarışmacı yerine Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ikişer isim dahil oldu. Bugün Survivor'da zorlu geçen iletişim oyununundaki yarışı kazanan takım Ünlüler oldu. Programın izleyicileri özellikle bu saatlerde 3 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen olarak açıklandı.

SMS SIRALAMASI

1) Barış

2) Ersin

3) Parviz

4) Elif

5) Mert

6) Sercan

7) İrem

8) Derya

9) Aycan



SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam Survivor'da kıran kırana geçen iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Takımda yer alan yarışmacılar arkadaşlarından gelen resimli mesajları okuyabilme ödülünü kazandı.