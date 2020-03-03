Murat Boz Deren Talu sevgili mi? Murat Boz Deren Talu yaş farkı kaç sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Deren Talu kimdir, kaç yaşında? Magazin gündeminde yer alan iddiaya göre, Murat Boz'un bir doğum günü partisinde Deren Talu ile tanıştığı ve ardından ikili arasında yakınlaşma başladığı ortaya atıldı. İkili arasındaki yaş farkı da merak edilmeye başlandı. Peki, Deren Talu kimdir, kaç yaşında? İşte yanıtı!

MURAT BOZ DEREN TALU YAŞ FARKI KAÇ?

Deren Talu, 23 yaşında iken Murat Boz ise 39 yaşında. İkilinin arasında 16 yaş fark var.