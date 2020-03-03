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    • 03.03.2020 15:56
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    • 03.03.2020 16:02
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? , yeni bölüm ne zaman?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? ATV'de salı akşamları reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son sahnesinde Tekin'in vurulması şok etkisi yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bugün ATV yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?

    EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Salı akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşananlar dikkat çekti. Son bölümde nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Dizinin bu hafta ATV yayın akışında yer almaması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok sorusunu getirdi. İşte detaylar

    EDHO BUGÜN NEDEN YOK?

    Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanmayacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

    EDHO 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

    İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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