EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Salı akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşananlar dikkat çekti. Son bölümde nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Dizinin bu hafta ATV yayın akışında yer almaması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok sorusunu getirdi. İşte detaylar

EDHO BUGÜN NEDEN YOK?

Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanmayacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

EDHO 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.