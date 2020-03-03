Ünlü astrolog Nuray Sayarı eşi hakkında bomba iddialarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorusu gündem oldu. 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan öldüresiye dayak yediğini söyleyen Nuray Sayarı, hem tehdit edildiğini hem de aldatıldığını söyledi. Peki, Nuray Sayarı kimdir? İşte, Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı hakkında merak edilen bilgiler!