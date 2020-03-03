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    • 03.03.2020 16:06
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    • 03.03.2020 16:06
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    Astrolog eşi ? Aşkın Sayarı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    Astrolog eşi ? Ünlü astrolog Nuray Sayarı, katıldığı bir televizyon programında eşi Aşkın Sayarı hakkında şok açıklamalarda bulundu. 31 yıllık eşinin kendisini aldattığını ve öldüresiye dayak yediğini söyleyen ünlü astrolog magazin gündemine oturdu. Bu gelişmenin ardından sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte ikili hakkında merak edilenler…

    Astrolog Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir?

    Ünlü astrolog Nuray Sayarı eşi hakkında bomba iddialarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorusu gündem oldu. 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan öldüresiye dayak yediğini söyleyen Nuray Sayarı, hem tehdit edildiğini hem de aldatıldığını söyledi. Peki, Nuray Sayarı kimdir? İşte, Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı hakkında merak edilen bilgiler!

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    Haberler Magazin Astrolog Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir? Aşkın Sayarı kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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