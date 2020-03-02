Milyonlarca vatandaş gibi acı haberler karşısında morali bozulan Özge Ulusoy, biraz olsun moral bulmak için soluğu İsviçre'de aldı.
Ünlü model, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Gstaad'da tatilde.
Milyonlarca vatandaş gibi acı haberler karşısında morali bozulan Özge Ulusoy, biraz olsun moral bulmak için soluğu İsviçre'de aldı.
Ünlü model, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Gstaad'da tatilde.
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