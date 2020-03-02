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    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
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    moral bulmak için sevgilisi ile tatiline çıktı

    Milyonlarca vatandaş gibi acı haberler karşısında morali bozulan , biraz olsun moral bulmak için soluğu 'de aldı. Ünlü model, sevgilisi ile Gstaad'da tatilde.

    Sevgili tesellisi

    Milyonlarca vatandaş gibi acı haberler karşısında morali bozulan Özge Ulusoy, biraz olsun moral bulmak için soluğu İsviçre'de aldı.

    Ünlü model, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Gstaad'da tatilde.

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