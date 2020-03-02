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    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
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    Eski manken 'dan gülümseten paylaşım

    Eski manken , önceki gün sevimli bir sokak köpeğiyle çektirdiği bu gülümseten kareye "Şefkat böyle bir şey" diye yazdı. Sevimli köpek, patisini Yıldırım'a uzattı.

    Yıldırım şefkati

    Eski manken Emel Yıldırım, önceki gün sevimli bir sokak köpeğiyle çektirdiği bu gülümseten kareye "Şefkat böyle bir şey" diye yazdı

    Sevimli köpek, patisini Yıldırım'a uzattı.

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