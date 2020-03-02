Eski manken Emel Yıldırım, önceki gün sevimli bir sokak köpeğiyle çektirdiği bu gülümseten kareye "Şefkat böyle bir şey" diye yazdı
Sevimli köpek, patisini Yıldırım'a uzattı.
Eski manken Emel Yıldırım, önceki gün sevimli bir sokak köpeğiyle çektirdiği bu gülümseten kareye "Şefkat böyle bir şey" diye yazdı
Sevimli köpek, patisini Yıldırım'a uzattı.
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