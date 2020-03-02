Oyunculuktan kazandığı parayla yarış atı alan Emre Karayel, bir süre önce Türkiye Jokey Kulübün'de görev almak için düğmeye bastı. Karayel, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılan Türkiye Jokey Kulübü Kongresi'nde 'Asli Üye' olmak için Balotaj seçimine katıldı.

Yüzde 60'ın üzerinde olumlu oy alan Karayel, Türkiye Jokey Kulübü'nün yeni Asli Üyeleri arasına girmeyi başardı. Atlara aşık olan Karayel yeni görevinin ardından "Dün yapılan TJK genel kurul sonrasında TJK asli-üyeliğine seçildim. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.