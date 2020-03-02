ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, bir bebekle paylaştığı bu kareyle Mehmetçiğe selam çaktı: "Bu temizlikte, bu aslan parçasının kokusuyla öpüyorum tertemiz alnınızdan yiğit kardeşlerim."