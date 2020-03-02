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    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
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    Başarılı şarkıcı 'den birlik mesajı

    Başarılı şarkıcı , "Dünyanın gözü bizim üzerimizde" dedi ve ekledi: "Dış güçlere kendimizi ezdirmemek için öncelikle birlik beraberliğimizi korumamız lazım. Bunun da yolu tek bir çatı altında dimdik durmaktan geçiyor."

    Birlik zamanı
    Başarılı şarkıcı Yusuf Güney, "Dünyanın gözü bizim üzerimizde" dedi ve ekledi: "Dış güçlere kendimizi ezdirmemek için öncelikle birlik beraberliğimizi korumamız lazım. Bunun da yolu tek bir çatı altında dimdik durmaktan geçiyor."

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