Başarılı şarkıcı Yusuf Güney, "Dünyanın gözü bizim üzerimizde" dedi ve ekledi: "Dış güçlere kendimizi ezdirmemek için öncelikle birlik beraberliğimizi korumamız lazım. Bunun da yolu tek bir çatı altında dimdik durmaktan geçiyor."
Başarılı şarkıcı YusufGüney, "Dünyanın gözü bizimüzerimizde" dedi ve ekledi: "Dışgüçlere kendimizi ezdirmemekiçin öncelikle birlik beraberliğimizikorumamız lazım. Bunun dayolu tek bir çatıaltında dimdikdurmaktan geçiyor."
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