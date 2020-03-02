Bahar havası!

Sosyetik Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda alışveriş turu atan Şer, La Petite Maison Restoran'a geçerek yorgunluk kahvesini yudumladı. Sosyetik Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda alışveriş turu atan Şer, La Petite Maison Restoran'a geçerek yorgunluk kahvesini yudumladı.
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