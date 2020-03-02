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    • 02.03.2020 19:40
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    : kim oldu? ? 2 yarışmacı !

    kim oldu? Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan dokunulmazlık oyununu bayrak oyunu sonunda gönüllüler takımı kazanıyor. Pazar akşamı yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında konseyden çıkan isim araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de eleme adaylarının belli olacağı yarışma nefes kesiyor. İşte ? ? Merak edilen detaylar haberimizde... Dokunulmazlık oyunlarının tamamlanmasının ardından haftanın ilk eleme adayı bu akşam ada konseyinde belli olacak. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazanmasıyla Ünlüler takımından bir kişi adaya veda edecek.

    Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler kimi yazdı?

    Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de eleme adaylarının belli olacağı yarışma nefes kesiyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan dokunulmazlık oyununu bayrak oyunu sonunda gönüllüler takımı kazanıyor. Pazar akşamı yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında konseyden çıkan isim araştırılmaya başlandı. İşte Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler kimi yazdı? Merak edilen detaylar haberimizde... Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

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    Haberler Magazin acunn.com: Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler kimi yazdı? 2 yarışmacı Survivor'da neden diskalifiye oldu!
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