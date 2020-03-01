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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    Bomba iddia! ile ’da tatil yaptı

    ile ’nun çıktıkları yemek sonrası aşk yaşamaktan vazgeçtiği konuşulmuştu. Ancak işin aslı farklı çıktı. İklinin sadece bir yemekte buluşmadıkları, geçtiğimiz ay 3 gün ’da tatil yaptıkları iddia edildi.

    İşin Aslı Amsterdam

    Magazin dünyasının gözde ikilisi Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde görüşmeye başlayan ikilinin, baş başa yemeğe çıktığı ancak bu yemek sonrası birbirlerine uygun olmadıklarını düşünerek aşk yaşamaktan vazgeçtikleri konuşulmuştu. Ancak işin aslı böyle değilmiş.


    Uzun süreli ilişkisini 5 ay önce noktalayan Aslı Enver, aşk denemesinde başarısız olunca işlerine odaklandı

    İkilinin çok yakın bir dostlarının iddiasına göre böyle bir yemek Türkiye'de yenmedi. Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay gözlerden uzak bir tatil yapmak için soluğu birlikte Amsterdam'da aldı. Üç gün birlikte tatil yapan ikili, bu tatil dönüşü ise aşk yaşamaktan vazgeçip dost kalmayı tercih etti.


    Melis İşiten'den 7 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde genç kızların gözdesi oldu.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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