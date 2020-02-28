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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    'den 'e aşk çalımı! Gönlünü Robert van der Wallen’e kaptırdı

    ’den resmi olarak boşanmayan , ’ın eski yıldızına aşk çalımı attı! Eski futbolcu tarafından birçok kez ihanete uğradığı yazılan güzel yenge, basınına göre gönlünü milyarder işadamı Robert van der Wallen’e kaptırdı.

    Yengeden aşk çalımı

    'den resmi olarak boşanmayan , 'ın eski yıldızına aşk çalımı attı!


    2010 yılından beri evli olan ve bir oğulları olan çiftin uzun süredir ayrılacağı konuşuluyor.

    DEFALARCA İHANETE UĞRADI...
    Galatasaray'ın     eski yıldızı Wesley Sneijder ve 2010'dan beri evli olduğu Yolanthe Cabau arasında işler iyice karıştı. Bir yıldan beri evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çift hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. basını; eski futbolcunun eşini aldattığını hatta ona şiddet uyguladığını bile yazdı. Dün ise manşetlerde yine şok bir iddia yer aldı.

    1 MİLYAR EURO'LUK SERVET
    Eşiyle     duygusal bağını koparan 34 yaşındaki Yolanthe Cabau, gönlünü Hollandalı milyarder işadamı Robert van der Wallen'e kaptırdı. Güzel oyuncunun, 1 milyar euro'luk kişisel servetiyle ülkenin en zenginleri arasında olan işadamıyla yaklaşık bir aydır gizli görüştüğü iddiası Hollanda basınında geniş yer buldu. Yolanthe Cabau'ya yakın bir kaynak da yakınlaşmayı doğruladı.


    34 yaşındaki Yolanthe, sosyal medyada uzun süredir eşinin adını kullanmıyor.

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