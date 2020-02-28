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    • Magazin
    • 28.02.2020 10:04
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    • 28.02.2020 10:26
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    neden yavaş, ne zaman düzelecek? erişim sorunu!

    İdlib'te yapılan kalleş saldırı sonrasında 'da dün geceden itibaren bir yavaşlık yaşanıyor. Twitter'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunun ilk belirlemelere göre Türkiye'deki yoğun ve aniden artan kullanım trafiğinden kaynaklandığı gözlendi. erişim sorunlarını analiz eden bir diğer kuruluş olan NetBlocks da Türkiye'deki kullanıcıların yaşadığı Twitter erişim sorununu doğruladı. Bu bağlamda mü? Kullanıcılar Twitter çöktü mü? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde halen sorun yaşanıyor.

    Twitter neden yavaş? 28 Şubat erişim sorunu!

    Twitter'da özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında Twitter çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 23.30 civarı gibi Twitter'da sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Twitter'da yaşanan sorun halen devam ediyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda Twitter'a neden erişim sağlanamıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

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