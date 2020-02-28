Twitter'da özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında Twitter çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 23.30 civarı gibi Twitter'da sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Twitter'da yaşanan sorun halen devam ediyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda Twitter'a neden erişim sağlanamıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...