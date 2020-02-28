Haftanın beş günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bugün Survivor programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Survivor bugün neden yok sorusunu getirdi. Programın izleyicileri haftanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar

SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program dün akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.