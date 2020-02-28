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    • 28.02.2020 19:26
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    • 28.02.2020 19:34
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    bugün neden yok? , yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat !

    bugün neden yok sorusu arama motorlarında izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Programı ekranlarda göremeyen izleyicilerin aklına ve şeklinde sorular geldi. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 28 Şubat

    Survivor bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Haftanın beş günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bugün Survivor programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Survivor bugün neden yok sorusunu getirdi. Programın izleyicileri haftanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar

    SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program dün akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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    Haberler Magazin Survivor bugün neden yok? Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat TV8 yayın akışı!
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