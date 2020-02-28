Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram'da paylaştığı fotoğrafına şöyle yazdı: "Çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun."
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram'da paylaştığı fotoğrafına şöyle yazdı: "Çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun."
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