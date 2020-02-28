Funda Arar'dan 20 yılın 13. albümü

Funda Arar, 4 şarkılık yeni albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. 20 yıllık müzik kariyerine 12 albüm sığdıran başarılı sanatçı, 13'üncü albümü 'Doldur Yüreğimi'yi beğeniye sundu. Funda Arar, 4 şarkılık yeni albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. 20 yıllık müzik kariyerine 12 albüm sığdıran başarılı sanatçı, 13'üncü albümü 'Doldur Yüreğimi'yi beğeniye sundu.
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