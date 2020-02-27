Vildan Atasever, dün Adana'da kebap atölyesi etkinliğine katıldı ve fahri kebap ustası oldu. Güzel oyuncu, 'Öyle göründüğü gibi kolay değilmiş' diye konuştu. Vildan Atasever, dün Adana'da kebap atölyesi etkinliğine katıldı ve fahri kebap ustası oldu. Güzel oyuncu, 'Öyle göründüğü gibi kolay değilmiş' diye konuştu.
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