Avrupalı kadınların gözdesi olan Türk model Kaan Akıncı, bir süre önce İtalyan model Stella Manente ile Amerika'da yayınlanan bir magazin dergisine kapak oldu. İkilinin samimi pozları ise İtalya'da aşk dedikodularına yol açtı.

Yeni bir proje için Manente ile Milano'da tekrar buluşacağını söyleyen Kaan Akıncı, "Ses getirecek bir projeye imza atacağız, hedefim Hollywood" dedi.

Kaan Akıncı ile ünlü top model Stella Manente'nin pozları olay oldu. İtalyan basını ikilinin aşk yaşadığını duyurdu.