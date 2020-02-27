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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    Türk model n model ile magazin dergisine kapak oldu

    Avrupalı kadınların gözdesi olan Türk model , bir süre önce n model ile Amerika'da yayınlanan bir magazin dergisine kapak oldu. İkilinin samimi pozları ise İtalya'da aşk dedikodularına yol açtı.

    İtalyan işi aşk

    Avrupalı kadınların gözdesi olan Türk model Kaan Akıncı, bir süre önce n model Stella Manente ile Amerika'da yayınlanan bir magazin dergisine kapak oldu. İkilinin samimi pozları ise İtalya'da aşk dedikodularına yol açtı.

    Yeni bir proje için Manente ile Milano'da tekrar buluşacağını söyleyen , "Ses getirecek bir projeye imza atacağız, hedefim Hollywood" dedi.

    Kaan Akıncı ile ünlü top model 'nin pozları olay oldu. İtalyan basını ikilinin aşk yaşadığını duyurdu.

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