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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    'a takipçisinden şok mesaj! İsteği şaşırttı

    'a takipçisinden şok mesaj... Güzel modele bir vatandaş, "20 bin gönderir misin?" diye yazıp altına hesap numarasını da ekledi. Ünlü model bu mesajı yayınlayıp "Allah'tan 'mısınız' diye bir soru eki var. Oldu arkadaşım; hemen ya" dedi.

    Ver bir 20 bin lira!

    Özge Ulusoy'a takipçisinden şok mesaj... Güzel modele bir vatandaş, "20 bin gönderir misin?" diye yazıp altına hesap numarasını da ekledi.

    Ünlü model bu mesajı yayınlayıp "Allah'tan 'mısınız' diye bir soru eki var. Oldu arkadaşım; hemen ya" dedi.

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