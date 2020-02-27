Özge Ulusoy'a takipçisinden şok mesaj... Güzel modele bir vatandaş, "20 bin gönderir misin?" diye yazıp altına hesap numarasını da ekledi.
Ünlü model bu mesajı yayınlayıp "Allah'tan 'mısınız' diye bir soru eki var. Oldu arkadaşım; hemen ya" dedi.
Özge Ulusoy'a takipçisinden şok mesaj... Güzel modele bir vatandaş, "20 bin gönderir misin?" diye yazıp altına hesap numarasını da ekledi.
Ünlü model bu mesajı yayınlayıp "Allah'tan 'mısınız' diye bir soru eki var. Oldu arkadaşım; hemen ya" dedi.
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