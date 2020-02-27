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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    ’nin aşkı sperm sından hamile kaldı! Fonseca belirginleşen karnıyla ilk kez görüntülendi

    61 yaşındaki ’nin aşkı, sperm sından hamile kaldı. Brezilyalı gelin, dün ilk kez belirginleşen karnıyla görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerden sonra çift, dün ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Baba rahatlık

    Sosyetik işadamı Mehmet Dereli (61), birkaç ay önce Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetti. Ancak daha sonra Dereli, genç sevgilisinin sperm sına başvurup hamile kalmasına izin verdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerden sonra çift, dün ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.


    Üç aylık hamile olan Elaine Fonseca'nın da karnının iyice belirginleştiği fark edildi.

    Snobmagazin'in haberine göre; çift bebeklerinin sağlık durumunu kontrol ettirdi. Keyifli ve son derece rahat halleriyle 61 yaşındaki Dereli, basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söyledi.


    Dereli, 2. evliliğini 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör'le yapmıştı. Çiftin Kerim isimli bir oğulları olmuştu.

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