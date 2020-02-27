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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    eşi ile birlikte stüdyo çıkışı görüntülendi

    Pop müziğin güçlü ismi , önceki akşam müzisyen eşi ile birlikte stüdyo çıkışı görüntülendi. Gülşen, "En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?" sorusuna "Tabii ki en pahalı biziz; doğru" dedikten sonra kahkaha attı...

    ‘En pahalı biziz’

    Pop müziğin güçlü ismi Gülşen, önceki akşam müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyo çıkışı görüntülendi.

    Gülşen, "En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?" sorusuna "Tabii ki en pahalı biziz; doğru" dedikten sonra kahkaha attı...

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