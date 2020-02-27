Pop müziğin güçlü ismi Gülşen, önceki akşam müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyo çıkışı görüntülendi.
Gülşen, "En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?" sorusuna "Tabii ki en pahalı biziz; doğru" dedikten sonra kahkaha attı...
Pop müziğin güçlü ismi Gülşen, önceki akşam müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyo çıkışı görüntülendi.
Gülşen, "En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?" sorusuna "Tabii ki en pahalı biziz; doğru" dedikten sonra kahkaha attı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.