Pop müziğin güçlü ismi Gülşen, önceki akşam müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyo çıkışı görüntülendi.

Gülşen, "En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?" sorusuna "Tabii ki en pahalı biziz; doğru" dedikten sonra kahkaha attı...