Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri alt üst etti! 100 program arasında birinci oldu

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmiyor. İlk günden beri reyting rekorları kıran atv'nin dizisi, önceki akşam da en çok izlenen yapım oldu.

    Eşkıya kuralı

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmiyor. İlk günden beri reyting rekorları kıran atv'nin dizisi, önceki akşam da en çok izlenen yapım oldu.

    Fenomen dizi; tüm kişilerde 8,79 izlenme oranı ve 19,23 izlenme payı alarak 100 program arasından birinci çıkmayı başardı.

    Dizi, Twitter listesinde, bölüm sonuna kadar birinci kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri alt üst etti! 100 program arasında birinci oldu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri