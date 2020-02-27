Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri alt üst etti! 100 program arasında birinci oldu

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmiyor. İlk günden beri reyting rekorları kıran atv'nin dizisi, önceki akşam da en çok izlenen yapım oldu.
Fenomen dizi; tüm kişilerde 8,79 izlenme oranı ve 19,23 izlenme payı alarak 100 program arasından birinci çıkmayı başardı.
Dizi, Twitter Türkiye listesinde, bölüm sonuna kadar birinci kaldı.
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