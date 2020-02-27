Deren Talu, Bella ve Gigi Hadid'in de tercihi olan Türk tasarımcı Şebnem Günay imzalı bu kıyafetle poz verdi. Talu'nun paylaştığı kare, beğeni yağmuruna tutuldu. Deren Talu, Bella ve Gigi Hadid'in de tercihi olan Türk tasarımcı Şebnem Günay imzalı bu kıyafetle poz verdi. Talu'nun paylaştığı kare, beğeni yağmuruna tutuldu.
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