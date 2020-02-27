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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    , Bella ve 'in izinden gitti

    Deren Talu, Bella ve 'in de tercihi olan Türk tasarımcı Şebnem Günay imzalı bu kıyafetle poz verdi. Talu'nun paylaştığı kare, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Hadid'lerin izinden
    Deren Talu, Bella ve Gigi Hadid'in de tercihi olan Türk tasarımcı Şebnem Günay imzalı bu kıyafetle poz verdi. Talu'nun paylaştığı kare, beğeni yağmuruna tutuldu.

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