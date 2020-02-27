Popçu Demet Akalın, Beyonce'nin Adidas için tasarladığı bin 500 liralık tulumla olay oldu. İkilinin yan yana fotoğrafına "Biri Super Mario, biri de tesisatçı gibi" esprileri yapıldı.
Popçu Demet Akalın, Beyonce'nin Adidas için tasarladığı bin 500 liralık tulumla olay oldu. İkilinin yan yana fotoğrafına "Biri Super Mario, biri de tesisatçı gibi" esprileri yapıldı.
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