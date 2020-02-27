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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    'nin tasarladığı tulumla olay oldu

    Popçu , 'nin Adidas için tasarladığı bin 500 liralık tulumla olay oldu. İkilinin yan yana fotoğrafına "Biri Super Mario, biri de tesisatçı gibi" esprileri yapıldı.

    Bir Demet esprı

    Popçu Demet Akalın, Beyonce'nin Adidas için tasarladığı bin 500 liralık tulumla olay oldu. İkilinin yan yana fotoğrafına "Biri Super Mario, biri de tesisatçı gibi" esprileri yapıldı.

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