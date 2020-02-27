Coronavirüsün fendi sosyeteyi yendi! Yok böyle fırsatçılık! Ünlü markalar maske fiyatlarını artırdı

Ünlü markalar maske tasarladı. Zengin Türkler kapıştı. Virüs fırsatçıları 9 gün önce 300 TL olan ürünü, 2 bin 500 TL'den satmaya başladı. İnsanlık coronavirüs karantinasına girdi. Moda dünyası kabusu paraya çevirdi. İtalyan fendi özel maske üretti! Sosyete 1270'lik ürünü almak için yarışa geçti.

Virüs fırsatçıları Türkiye'de de ortaya çıktı. 28 Ocak 2020'de 21 liradan satışa sunulan beşli maskenin fiyatı, 25 Şubat 2020'de 449 liraya çıktı.

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor... Çin'den yayılıp ABD'ye, İran'a ve İtalya'ya kadar yayılan virüs, korkunun yanı sıra fırsatçılığı da beraberinde getirdi.

LÜKS TUTKUNLARI İŞ BAŞINDA

Virüsten korunmak isteyen milyonlar ise maske almak için birbiriyle yarıştı. Ancak her felakette olduğu gibi bu salgında da fırsatçılar ceplerini doldurmak için düğmeye bastı. Türkiye'de ve dünyada maske fiyatları bir anda tavan yaptı. Dünyaca ünlü markalar da bu fırsatçılıktan kendilerine pay çıkardı. Virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın dünyaca ünlü moda markası Fendi, virüs için ürettiği maskeyi 190 euro'ya yani yaklaşık olarak bin 270 liradan satışa çıkardı. Bir diğer İtalyan markası Off-White ise maskeleri 95 dolara yani yaklaşık 585 liradan satmaya başladı. Fendi'nin satışları tükenen maskesini paylaşan Işıl Reçber, "Evet moda sektöründe son durumumuz bu" diyerek fırsatçılığa tepki gösterdi...

Virüs fırsatçıları Türkiye'de de ortaya çıktı. 28 Ocak 2020'de 21 liradan satışa sunulan beşli maskenin fiyatı, 25 Şubat 2020'de 449 liraya çıktı.