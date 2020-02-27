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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    yine hayvan sevgisini konuşturdu

    Cemiyet hayatının genç ismi , yine hayvan sevgisini konuşturdu. Sosyetik güzel, bir arkadaşının köpeğini araca bindirip gezintiye çıktı. Çapa, sevimli dostuyla da böyle poz verdi.

    Müthiş dostluk
    Cemiyet hayatının genç ismi Ceylan Çapa, yine hayvan sevgisini konuşturdu. Sosyetik güzel, bir arkadaşının köpeğini araca bindirip gezintiye çıktı. Çapa, sevimli dostuyla da böyle poz verdi.

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