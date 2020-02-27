Cemiyet hayatının genç ismi Ceylan Çapa, yine hayvan sevgisini konuşturdu. Sosyetik güzel, bir arkadaşının köpeğini araca bindirip gezintiye çıktı. Çapa, sevimli dostuyla da böyle poz verdi. Cemiyet hayatının genç ismi Ceylan Çapa, yine hayvan sevgisini konuşturdu. Sosyetik güzel, bir arkadaşının köpeğini araca bindirip gezintiye çıktı. Çapa, sevimli dostuyla da böyle poz verdi.
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