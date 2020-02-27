Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    paylaşımıyla yüzleri gülümsetti

    Eşi 'la Florida'da olan , paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, sevimli köpeğiyle verdiği bu pozuna "Minik Hanım" diye yazıp güldürdü

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ceyda Ateş paylaşımıyla yüzleri gülümsetti
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri