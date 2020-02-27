Eşi Buğra Toplusoy'la Florida'da olan Ceyda Ateş, paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, sevimli köpeğiyle verdiği bu pozuna "Minik Hanım" diye yazıp güldürdü
Eşi Buğra Toplusoy'la Florida'da olan Ceyda Ateş, paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, sevimli köpeğiyle verdiği bu pozuna "Minik Hanım" diye yazıp güldürdü
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