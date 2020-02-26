Ben Bazen' albümüyle ödülleri toplayan Simge, Türkiye'de bir ilke imza attı. Popçu, albümünün kapanışını dört klip birden çekerek yaptı. Simge, dünyadaki 'Colors Video klip' akımına öncülük etti. Ben Bazen' albümüyle ödülleri toplayan Simge, Türkiye'de bir ilke imza attı. Popçu, albümünün kapanışını dört klip birden çekerek yaptı. Simge, dünyadaki 'Colors Video klip' akımına öncülük etti.
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