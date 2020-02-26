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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    Popçu Simge 'de bir ilke imza attı

    Ben Bazen' albümüyle ödülleri toplayan Simge, 'de bir ilke imza attı. Popçu, albümünün kapanışını dört klip birden çekerek yaptı. Simge, dünyadaki 'Colors Video klip' akımına öncülük etti.

    4 dörtlük sürpriz
    Ben Bazen' albümüyle ödülleri toplayan Simge, 'de bir ilke imza attı. Popçu, albümünün kapanışını dört klip birden çekerek yaptı. Simge, dünyadaki 'Colors Video klip' akımına öncülük etti.

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