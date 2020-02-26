Meryem Uzerli, bu yıl 70.'si düzenlenen Berlin Film Festivali'nde fırtına gibi esti. Güzelliğiyle dikkat çeken Uzerli, Bulgari'nin düzenlediği partide de markaya ait takılarıyla göz kamaştırdı.



Uzerli'nin taktığı Bulgari imzalı pırlanta kolye ile küpenin değerinin 100 bin euro olduğu söyleniyor.

Yabancı basının karşısına toplam değeri 100 bin euro olan pırlanta küpe ve kolyeyle çıkan güzel oyuncu, bu görüntüleriyle "Berlin'in yıldızı Meryem Uzerli" yorumları yaptırdı.