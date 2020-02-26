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    • 27.02.2020 09:08
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    • 27.02.2020 09:08
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    ? açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması

    Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 12. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 7. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölümüyle ve Benim Adım Melek dizisi TRT 1'de 22. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından araştırılıyor.

    26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

    26 Şubat Çarşamba gününün reyting sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dizi, haber bültenleri ve programların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 26 Şubat Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri hangi dizi birinci oldu? İşte reyting sıralamasına dair merak edilenler

    26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    26 Şubat Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 27 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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    Haberler Magazin Hangi dizi birinci oldu? 26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması
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