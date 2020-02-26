Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün bambaşka bir saç modeli denedi. Saçlarını iki yandan ördüren Ulusoy, kendisini de ti'ye aldı. Ünlü model, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafına "Keçi kulaklı Özge" diye not düştü.
Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün bambaşka bir saç modeli denedi. Saçlarını iki yandan ördüren Ulusoy, kendisini de ti'ye aldı. Ünlü model, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafına "Keçi kulaklı Özge" diye not düştü.
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