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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    Güzel model kendisini de ti'ye aldı

    Güzel model , önceki gün bambaşka bir saç modeli denedi. Saçlarını iki yandan ördüren Ulusoy, kendisini de ti'ye aldı. Ünlü model, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafına " Özge" diye not düştü.

    Keçi kulaklı

    Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün bambaşka bir saç modeli denedi. Saçlarını iki yandan ördüren Ulusoy, kendisini de ti'ye aldı. Ünlü model, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafına "Keçi kulaklı Özge" diye not düştü.

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