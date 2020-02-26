Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda bir araya gelen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ayrılmak bilmedi. Mola, geceden ayrılmak zorunda kalınca aşkı onu aracına bindirdi. İkilinin, aşk dolu halleri de objektiflere böyle yansıdı.
Doğan SAVAŞ
Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda bir araya gelen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ayrılmak bilmedi. Mola, geceden ayrılmak zorunda kalınca aşkı onu aracına bindirdi. İkilinin, aşk dolu halleri de objektiflere böyle yansıdı.
Doğan SAVAŞ
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