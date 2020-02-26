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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    ile 'nın aşk dolu halleri objektiflere yansıdı

    Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda bir araya gelen ile , ayrılmak bilmedi. Mola, geceden ayrılmak zorunda kalınca aşkı onu aracına bindirdi. İkilinin, aşk dolu halleri de objektiflere böyle yansıdı.

    Ayrılmak bilmediler

    Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda bir araya gelen ile , ayrılmak bilmedi. Mola, geceden ayrılmak zorunda kalınca aşkı onu aracına bindirdi. İkilinin, aşk dolu halleri de objektiflere böyle yansıdı.

    Doğan SAVAŞ

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