Sunucu Ebru Şallı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yalnız başına geldiği AVM'de akşam saatlerine kadar alışveriş yapan Şallı, renkli giyimiyle de dikkat çekti.
Sunucu Ebru Şallı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yalnız başına geldiği AVM'de akşam saatlerine kadar alışveriş yapan Şallı, renkli giyimiyle de dikkat çekti.
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