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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    ’dan Hollywood’a! Takı tasarımcısı dünyaya açıldı

    lı takı tasarımcısı , dünyaya açıldı. Takı tasarımcısı Hüseyin Sağtan’ın el emeği göz nuru eserleri dünyaca ünlü yapımlarda kullanılıyor....

    Diyarbakır’dan Hollywood’a

    Diyarbakırlı takı tasarımcısı Hüseyin Sağtan, dünyaya açıldı… Sağtan'ın tasarımları bugüne kadar; "Muhteşem Yüzyıl", "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman", "Kösem Sultan", "", "VI. Henry", "Truva", "Eragon", "Hobbit", "The Witcher" ve "Black Sails" gibi yabancı yapımlarda kullanıldı.



    ABD yapımı 'Boleyn Kızları' 2008'de vizyona girmişti.

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