Diyarbakırlı takı tasarımcısı Hüseyin Sağtan, dünyaya açıldı… Sağtan'ın tasarımları bugüne kadar; "Muhteşem Yüzyıl", "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman", "Kösem Sultan", "Boleyn Kızları", "VI. Henry", "Truva", "Eragon", "Hobbit", "The Witcher" ve "Black Sails" gibi yabancı yapımlarda kullanıldı.
ABD yapımı 'Boleyn Kızları' 2008'de vizyona girmişti.
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