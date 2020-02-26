Yılın büyük kısmını Çanakkale'de geçiren Ata Demirer'den esprili paylaşım... Ünlü komedyen, önceki gün bu kareye 'Güne yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım' diye yazdı. Yılın büyük kısmını Çanakkale'de geçiren Ata Demirer'den esprili paylaşım... Ünlü komedyen, önceki gün bu kareye 'Güne yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım' diye yazdı.
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