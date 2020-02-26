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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    'den esprili paylaşım

    Yılın büyük kısmını Çanakkale'de geçiren 'den esprili paylaşım... Ünlü komedyen, önceki gün bu kareye "Güne yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım" diye yazdı.

    Ata’nın türkücü pozu
    Yılın büyük kısmını Çanakkale'de geçiren 'den esprili paylaşım... Ünlü komedyen, önceki gün bu kareye "Güne yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım" diye yazdı.

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