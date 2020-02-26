Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 12. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 7. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölümüyle ve Benim Adım Melek dizisi TRT 1'de 22. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 26 Şubat reyting sonuçları araştırılıyor.

26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Şubat Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 27 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.