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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    ve sevgilisi Gazal'dan romantik poz

    Oyuncu ve şarkıcı , hafta sonu 'daki güzel havayı fırsat bilip İranlı sevgilisi Gazal ile keyif yaptı. Keremcem ile sevgilisi, güneşli havada verdikleri bu pozu da ayrı ayrı Instagram hesaplarında paylaştı.

    Romantik ikili

    Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, hafta sonu İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilip İranlı sevgilisi Gazal ile keyif yaptı. ile sevgilisi, güneşli havada verdikleri bu pozu da ayrı ayrı Instagram hesaplarında paylaştı.

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