Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, hafta sonu İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilip İranlı sevgilisi Gazal ile keyif yaptı. Keremcem ile sevgilisi, güneşli havada verdikleri bu pozu da ayrı ayrı Instagram hesaplarında paylaştı.
Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, hafta sonu İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilip İranlı sevgilisi Gazal ile keyif yaptı. Keremcem ile sevgilisi, güneşli havada verdikleri bu pozu da ayrı ayrı Instagram hesaplarında paylaştı.
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