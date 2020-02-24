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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    Güzel oyuncu ve eşi dan Erciyes'te kayak keyfi

    Güzel oyuncu eşi ve oğulları , önceki gün ’ye gitti. Mutlu aile, Erciyes Dağı’nda kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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