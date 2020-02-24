Güzel oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir, önceki gün Kayseri'ye gitti. Mutlu aile, Erciyes Dağı'nda kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Altı yıldır evli olan ikili, Kayseri'de bol bol dağ havası aldı
Güzel oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir, önceki gün Kayseri'ye gitti. Mutlu aile, Erciyes Dağı'nda kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Altı yıldır evli olan ikili, Kayseri'de bol bol dağ havası aldı
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