Dünyaca ünlü Bulgar şarkıcı Preslava, burun estetiği için Türkiye'ye geldi. Güzel popçu, doktor Yakup Avşar'la olan fotoğrafını 'Güvendiğim adam' notuyla paylaşarak teşekkür etti. Dünyaca ünlü Bulgar şarkıcı Preslava, burun estetiği için Türkiye'ye geldi. Güzel popçu, doktor Yakup Avşar'la olan fotoğrafını 'Güvendiğim adam' notuyla paylaşarak teşekkür etti.
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