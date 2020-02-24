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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    Dünyaca ünlü Bulgar şarkıcı burun estetiği için 'de

    Dünyaca ünlü Bulgar şarkıcı , burun estetiği için 'ye geldi. Güzel popçu, doktor Yakup Avşar'la olan fotoğrafını "Güvendiğim adam" notuyla paylaşarak teşekkür etti.

    Estetik teşekkür
    Dünyaca ünlü Bulgar şarkıcı Preslava, burun estetiği için Türkiye'ye geldi. Güzel popçu, doktor Yakup Avşar'la olan fotoğrafını "Güvendiğim adam" notuyla paylaşarak teşekkür etti.

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