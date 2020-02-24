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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    'ten sahneye

    Geçtiğimiz haftayı 'te tatil yaparak geçiren popçu , 'ye döner dönmez Chin Chin'de sahne aldı. Kırmızı tulumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Demir, hem göze hem kulağa hitap etti.

    Paris’ten sahneye
    Geçtiğimiz haftayı 'te tatil yaparak geçiren popçu , 'ye döner dönmez Chin Chin'de sahne aldı. Kırmızı tulumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Demir, hem göze hem kulağa hitap etti.

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