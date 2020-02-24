Geçtiğimiz haftayı Paris'te tatil yaparak geçiren popçu Betül Demir, Türkiye'ye döner dönmez Chin Chin'de sahne aldı. Kırmızı tulumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Demir, hem göze hem kulağa hitap etti.
Geçtiğimiz haftayı Paris'te tatil yaparak geçiren popçu Betül Demir, Türkiye'ye döner dönmez Chin Chin'de sahne aldı. Kırmızı tulumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Demir, hem göze hem kulağa hitap etti.
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