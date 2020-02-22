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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    '' filminde rol aldı

    Serdar Ortaç'ın eski eşi , '' filminde rol aldı. Filmde sınıfın güzel öğrencisi Jessica'ya hayat veren İrlandalı model, dansıyla da ses getirecek.

    Sınıfın güzeli Chloe
    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları' filminde rol aldı. Filmde sınıfın güzel öğrencisi Jessica'ya hayat veren İrlandalı model, dansıyla da ses getirecek.

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