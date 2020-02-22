Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları' filminde rol aldı. Filmde sınıfın güzel öğrencisi Jessica'ya hayat veren İrlandalı model, dansıyla da ses getirecek. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları' filminde rol aldı. Filmde sınıfın güzel öğrencisi Jessica'ya hayat veren İrlandalı model, dansıyla da ses getirecek.
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