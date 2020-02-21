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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    Osman Yağmurdereli'nin eşi yaşananları anlattı! Film gibi soygun...

    Yabancı uyruklu hizmetçisinin ilaçla uyutup soyduğu , mallarına geri kavuştuğunu açıkladı. 'nin eşi Esin Yağmurdereli, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre önce yabancı uyruklu hizmetçisi tarafından soyulan Esin Hanım, şunları söyledi...

    Film gibi soygun

    Merhum Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre önce yabancı uyruklu hizmetçisi tarafından soyulan Esin Hanım, şunları söyledi:

    "Beni ve köpeğimi ilaçla uyutmuşlar. Çok şükür çaldığı eşyalar ve paralar geri geldi. Kocamı da soydular, bu dünyada ölmeye gör... Osman ölünce de iş yerindeki kasayı boşaltmışlardı."

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    Haberler Magazin Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli yaşananları anlattı! Film gibi soygun...
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