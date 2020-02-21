Merhum Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre önce yabancı uyruklu hizmetçisi tarafından soyulan Esin Hanım, şunları söyledi:

"Beni ve köpeğimi ilaçla uyutmuşlar. Çok şükür çaldığı eşyalar ve paralar geri geldi. Kocamı da soydular, bu dünyada ölmeye gör... Osman ölünce de iş yerindeki kasayı boşaltmışlardı."