Milyonları ekrana bağlayan atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman, geleneği bozmadı. Önceki akşam yayınlanan dizi yine birinci çıktı.

11. bölüm; Tüm Kişiler'de %13,67 izlenme oranı ve %29,94 izlenme payı, 20+ABC1'de %14,33 izlenme oranı ve yüzde 30,85 izlenme payı aldı. 11. bölüm etiketi 'TürkDemek', Twitter'ın Türkiye listesinde 1., dünya listesinde ise 2. sıraya kadar çıktı.