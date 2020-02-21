Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    geleneği bozmadı! Reytingleri alt üst etti

    Milyonları ekrana bağlayan atv'nin başarılı dizisi , geleneği bozmadı. Önceki akşam yayınlanan dizi yine birinci çıktı. 11. bölüm; Tüm Kişiler'de %13,67 izlenme oranı ve %29,94 izlenme payı, 20+ABC1'de %14,33 izlenme oranı ve yüzde 30,85 izlenme payı aldı.

    Tarihi başarı

    Milyonları ekrana bağlayan atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman, geleneği bozmadı. Önceki akşam yayınlanan dizi yine birinci çıktı.

    11. bölüm; Tüm Kişiler'de %13,67 izlenme oranı ve %29,94 izlenme payı, 20+ABC1'de %14,33 izlenme oranı ve yüzde 30,85 izlenme payı aldı. 11. bölüm etiketi 'TürkDemek', Twitter'ın listesinde 1., dünya listesinde ise 2. sıraya kadar çıktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Kuruluş Osman geleneği bozmadı! Reytingleri alt üst etti
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri