Hadise, lüks için yollara düştü. Önceki gün Milano'daki Gucci defilesini izleyen güzel popçu, kesenin ağzını açtı.

GÖNÜLLÜ MANKENLIK!

Son dönemde dünyaca ünlü moda devi Gucci'nin gönüllü mankeni olup çıkan Hadise, gardrobunu yenilemek için soluğu modanın kalbi Milano'da aldı. Güzel şarkıcı, stil danışmanı İnan Kırdemir ile birlikte Gucci'nin Milano Moda Haftası'nda sergilediği defilesini izleyen birkaç Türk'ten biriydi. Hadise, defile öncesi markanın tasarımcısı Alessandro Michele ile sohbet etti.

İLK GİYEN HADİSE OLACAK

Televizyon programı, günlük hayatı ve moda çekimlerinde sık sık Gucci'den binlerce liralık parçalar tercih eden Hadise, markanın yeni sezon kreasyonlarına da hayran kaldı. Bu parçaları Türkiye'de ilk giyen isim olmak için kesenin ağzını açan güzel popçunun, markanın yeni koleksiyonundan yaklaşık 50 bin euro yani 330 bin liralık alışveriş yaptığı konuşuluyor...



Defileyi stil danışmanı İnan Kırdemir ile izleyen Hadise, şov öncesi de Gucci'nin tasarımcısı Alessandro Michele ile tanışma fırsatı buldu...



ZEHİR ZEMBEREK!

Ünlü popçu, eskiden menajeri olan ablasıyla geçtiğimiz yıl kanlı bıçaklı oldu. Hülya Açıkgöz'den 'hadise.com' internet adresinin isim hakkını almak için dava açan Hadise'ye kötü haber geldi. İsim hakkı, ablada kaldı.

Bunun üzerine Hadise, Instagram hesabında kişisel gelişim sitelerinde çokça paylaşılan İngilizce şu cümleleri yazdı: "İnsanlara 'O senin hala kız kardeşin' deme alışkanlığından vazgeçin. Zehir, zehirdir. Kim olursa olsun; sana zarar veren insanlardan uzaklaşmaya hakkın var."