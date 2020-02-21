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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    lüks için yollara düştü! Milano’da kesenin ağzını açtı...

    , lüks için yollara düştü. Önceki gün Milano’daki defilesini izleyen güzel popçu, kesenin ağzını açtı. Hadise’nin tasarımcısıyla da tanıştığı markanın yeni koleksiyonundan 50 bin euro’luk alışveriş yaptığı söyleniyor.

    Guccinize gitmesin!

    , lüks için yollara düştü. Önceki gün Milano'daki defilesini izleyen güzel popçu, kesenin ağzını açtı.

    GÖNÜLLÜ MANKENLIK!
    Son     dönemde dünyaca ünlü moda devi Gucci'nin gönüllü mankeni olup çıkan Hadise, gardrobunu yenilemek için soluğu modanın kalbi Milano'da aldı. Güzel şarkıcı, stil danışmanı ile birlikte Gucci'nin Milano Moda Haftası'nda sergilediği defilesini izleyen birkaç Türk'ten biriydi. Hadise, defile öncesi markanın tasarımcısı Alessandro Michele ile sohbet etti.

    İLK GİYEN HADİSE OLACAK
    Televizyon     programı, günlük hayatı ve moda çekimlerinde sık sık Gucci'den binlerce liralık parçalar tercih eden Hadise, markanın yeni sezon kreasyonlarına da hayran kaldı. Bu parçaları Türkiye'de ilk giyen isim olmak için kesenin ağzını açan güzel popçunun, markanın yeni koleksiyonundan yaklaşık 50 bin euro yani 330 bin liralık alışveriş yaptığı konuşuluyor...


    Defileyi stil danışmanı İnan Kırdemir ile izleyen Hadise, şov öncesi de Gucci'nin tasarımcısı Alessandro Michele ile tanışma fırsatı buldu...


    ZEHİR ZEMBEREK!
    Ünlü     popçu, eskiden menajeri olan ablasıyla geçtiğimiz yıl kanlı bıçaklı oldu. 'den 'hadise.com' internet adresinin isim hakkını almak için dava açan Hadise'ye kötü haber geldi. İsim hakkı, ablada kaldı.

    Bunun üzerine Hadise, Instagram hesabında kişisel gelişim sitelerinde çokça paylaşılan İngilizce şu cümleleri yazdı: "İnsanlara 'O senin hala kız kardeşin' deme alışkanlığından vazgeçin. Zehir, zehirdir. Kim olursa olsun; sana zarar veren insanlardan uzaklaşmaya hakkın var."

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