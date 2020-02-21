Emina Sandal’ın estetiksiz hali olay oldu! Güzellik uğruna bir ev parası harcadı

Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... 38 yaşındaki iki çocuk annesi, geçtiğimiz yıllarda her ne kadar "Sadece burnumda estetik var" dese de, yıllar önce çektirdiği kareler bu sözüyle çelişti. Şarkıcının eski görüntüsünü yayınlayan Sırp basını, Emina'nın geçirdiği estetik operasyonları da bir kez daha gözler önüne serdi.

BİR EV PARASI HARCADI

Sırp basınının iddiasına göre; dudaklarına dolgu ve burnuna birkaç kez estetik yaptıran, elmacık kemiklerini, çenesini ve kaşlarını belirginleştiren Emine Jahovic'in sadece yüzüne yaptırdığı dokunuşları 30 bin euro'yu yani yaklaşık olarak 200 bin lirayı geçti...

BALONU PATLAMIŞTI

Sırp basını geçtiğimiz ay da Emina'nın fit görüntüsünü mide balonuna borçlu olduğunu iddia etmişti. Buna göre Sırp şarkıcının midesine taktırdığı silikon balon sayesinde iştahını kontrol altında tuttuğu ve bu sayede kilo almadığı öne sürülmüştü.



ESTETİK MUCİZESİYLE YENİDEN DOĞDU!

SAÇ EKTİRME OPERASYONU

KAŞ KALDIRMA AMELİYATI

ELMACIK KEMİĞİ BELİRGİNLEŞTİRME

YANAKLARA BOTOKS

DUDAKLARA DOLGU

DİŞ PROTEZİ

ÇENEYE DOLGU

MİDE BALONU