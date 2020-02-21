Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Emina Sandal’ın estetiksiz hali olay oldu! Güzellik uğruna bir ev parası harcadı

    Sırp basını; Emina Sandal’ın estetiksiz görüntülerini paylaştı. İlk haliyle son hali arasında dağlar kadar fark olan Sırp şarkıcının, güzellik uğruna 200 bin lira harcadığı iddiası ortaya atıldı. İşte Emina’ya büyük değişim yaşatan küçük dokunuşlar.

    Emina’nın iki yüzü

    Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... 38 yaşındaki iki çocuk annesi, geçtiğimiz yıllarda her ne kadar "Sadece burnumda estetik var" dese de, yıllar önce çektirdiği kareler bu sözüyle çelişti. Şarkıcının eski görüntüsünü yayınlayan Sırp basını, Emina'nın geçirdiği estetik operasyonları da bir kez daha gözler önüne serdi.

    BİR EV PARASI HARCADI
    Sırp basınının iddiasına göre; dudaklarına dolgu ve burnuna birkaç kez estetik yaptıran, elmacık kemiklerini, çenesini ve kaşlarını belirginleştiren Emine Jahovic'in sadece yüzüne yaptırdığı dokunuşları 30 bin euro'yu yani yaklaşık olarak 200 bin lirayı geçti...

    BALONU PATLAMIŞTI
    Sırp basını geçtiğimiz ay da Emina'nın fit görüntüsünü mide balonuna borçlu olduğunu iddia etmişti. Buna göre Sırp şarkıcının midesine taktırdığı silikon balon sayesinde iştahını kontrol altında tuttuğu ve bu sayede kilo almadığı öne sürülmüştü.


    ESTETİK MUCİZESİYLE YENİDEN DOĞDU!

    SAÇ EKTİRME OPERASYONU

    KAŞ KALDIRMA AMELİYATI

    ELMACIK KEMİĞİ BELİRGİNLEŞTİRME

    YANAKLARA BOTOKS

    DUDAKLARA DOLGU

    DİŞ PROTEZİ

    ÇENEYE DOLGU

    MİDE BALONU

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Emina Sandal’ın estetiksiz hali olay oldu! Güzellik uğruna bir ev parası harcadı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri