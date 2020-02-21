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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    'da defileye çıkacak

    Kendisine sosyetik sevgili bulan , ’da podyuma çıkacak! Önümüzdeki günlerde Milano'da defileye çıkacağını söyleyen İrlandalı model, "Bir ay Avrupa'da olacağım. Büyük defileler olacak. Sonra tekrar 'ye döneceğim" açıklaması yaptı.

    Milano’nun yıldızı olacak

    Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra şimdi de sosyetik Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM'deydi.

    Önümüzdeki günlerde Milano'da defileye çıkacağını söyleyen İrlandalı model, "Bir ay Avrupa'da olacağım. Büyük defileler olacak. Sonra tekrar Türkiye'ye döneceğim" açıklaması yaptı.

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