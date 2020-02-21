Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra şimdi de sosyetik Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM'deydi.
Önümüzdeki günlerde Milano'da defileye çıkacağını söyleyen İrlandalı model, "Bir ay Avrupa'da olacağım. Büyük defileler olacak. Sonra tekrar Türkiye'ye döneceğim" açıklaması yaptı.
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