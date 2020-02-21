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    • 21.02.2020 16:49
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    Atv canlı yayın izle 21 Şubat! DNA testi sonucu açıklanıyor! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası...

    'da ATV canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu açıklıyor. Hem fiziksel hem de cinsel tacize uğradığını söyleyen Nurten Hanım'ın 4 aylık bebeğinin babası kim? Atv Esra Erol bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 21 Şubat Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Nurten Hanım'ın bebeğinin babası bugün ortaya çıkıyor. Nurten'in 4 aylık bebeğinin babası Akın mı? Evlatlarının peşinde bir anne...

    Perihan Hanım'ın iddiasına göre; dini nikahlı eşi Tahir Karagöz, velayeti kendisinde olan üç çocuğunu kaçırdı. Atv Esra Erol'da canlı yayınında Perihan Hanım ve Tahir Bey yüzleşiyor! Tahir Bey, eşinden çocukları kaçırdıktan sonra başka bir kadını daha mı kaçırdı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmelerini takvim.com.tr'den takip edebilirisiniz!

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 21 ŞUBAT - TIKLA

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    Haberler Magazin Atv Esra Erol canlı yayın izle 21 Şubat! DNA testi sonucu açıklanıyor! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası...
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