Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Nurten Hanım'ın bebeğinin babası bugün ortaya çıkıyor. Nurten'in 4 aylık bebeğinin babası Akın mı? Evlatlarının peşinde bir anne...

Perihan Hanım'ın iddiasına göre; dini nikahlı eşi Tahir Karagöz, velayeti kendisinde olan üç çocuğunu kaçırdı. Atv Esra Erol'da canlı yayınında Perihan Hanım ve Tahir Bey yüzleşiyor! Tahir Bey, eşinden çocukları kaçırdıktan sonra başka bir kadını daha mı kaçırdı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmelerini takvim.com.tr'den takip edebilirisiniz!

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