Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da en iyiler haftası noktalanıyor. Birbirinden iddialı dört gelin ellerinden gelenin en iyisini yaparak hem birinci olmak hem de beş altın bilezik kazanmak için mücadele verecek. Peki 21 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve 5 bilezik kazandı? Kim elendi? Puan Durumu haberimizde.

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