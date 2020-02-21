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    • 21.02.2020 13:39
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    • 21.02.2020 13:39
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    bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve 5 bilezik kazandı? İşte

    kim elendi sorusu izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Özüm, Reyhan, Özlem ve Elif'İn kıyasıya rekabetinden hangisinin haftayı birinci bitireceği merak ediliyor. Ayrıca bugün bir gelin kaynana da yarışmadan elenecek. Bu sebeple alınacak her bir puan gelinler için kritik öneme sahip. Peki 21 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve 5 bilezik kazandı? Kim elendi? haberimizde.

    21 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve altınları kazanan...

    Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu.
    Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da en iyiler haftası noktalanıyor. Birbirinden iddialı dört gelin ellerinden gelenin en iyisini yaparak hem birinci olmak hem de beş altın bilezik kazanmak için mücadele verecek. Peki 21 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve 5 bilezik kazandı? Kim elendi? Puan Durumu haberimizde.

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